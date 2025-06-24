سيميوني يأسف لوداع أتلتيكو المبكر من كأس العالم للأندية

واشنطن (د ب أ)- أبدى دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، أسفه لخروج فريقه المبكر من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، معربا في الوقت نفسه عن فخره بأداء لاعبيه في المسابقة، وودع أتلتيكو مدريد مونديال الأندية، الذي يقام حاليا في الولايات المتحدة، رغم فوزه 1 /‏ صفر على بوتافوجو البرازيلي، مساء أمس الأول ، في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموع الثانية من مرحلة المجموعات للبطولة، واحتل أتلتيكو المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، متأخرا بفارق المواجهات المباشرة مع باريس سان جيرمان الفرنسي وبوتافوجو، صاحبي المركزين الأول والثاني، المتساويين معه في ذات الرصيد، بينما قبع سياتل ساوندرز الأميركي في ذيل الترتيب بلا نقاط. وقال سيميوني في المؤتمر الصحفي الذي أقامه عقب المباراة: «نودع المسابقة ونحن نشعر بالإحباط لعدم قدرتنا على التأهل للدور التالي. الحصول على ست نقاط في المجموعة لم يكن سيئا» ، أضاف المدرب الأرجنتيني «الخسارة أمام باريس سان جيرمان أضرت بنا، نحن واضحون تماما بشأن ما نحتاج إلى تحسينه» ، واختتم مدرب أتلتيكو حديثه قائلاً: «أنا فخور بعمل اللاعبين. لقد بذلنا كل ما في وسعنا. لقد فزنا بمباراتين من أصل ثلاث. ولكن للأسف ودعنا البطولة مبكرا». وتعتبر هذه هي البطولة الكبرى الثالثة التي يودعها أتلتيكو من مرحلة المجموعات تحت قيادة سيميوني، بعدما فشل في الصعود للأدوار الإقصائية ببطولة دوري أبطال أوروبا موسمي 2017 /‏ 2018 و2022 /‏ 2023.