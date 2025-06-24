سخرية واسعة من أداء الشناوي على منصة فيفا: "هل الحارس ضد الجهاز الفني؟"

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أحمد جودة - القاهرة - أثار أداء محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، خلال مشاركته الأخيرة في بطولة كأس العالم للأندية، موجة من التعليقات الساخرة على منصة فيفا، خاصة من متابعين أجانب، بعضهم من جنوب إفريقيا، حيث بدا واضحًا استياؤهم من المستوى الذي ظهر به الحارس الدولي في المباراة.

سخرية واسعة من أداء محمد الشناوي على منصة فيفا: "هل الحارس ضد الجهاز الفني؟"

وتراوحت التعليقات بين السخرية اللاذعة والتلميح إلى وجود أزمة فنية داخل الفريق، حيث كتب أحد المتابعين ويدعى جوني ميلو: "أعتقد أن حارس الأهلي يريد الإطاحة بالمدرب"، فيما علّق آخر يُدعى توميلو كاتاني قائلًا: "الأهلي لا يملك حارس مرمى أصلًا".

وعلق سوبونيلو مجوكو: "حارس الأهلي يعرف شيئًا لا نعرفه"، في حين تساءل سيفي سمولاريك ساخرًا: "هل هو قريب ويليامز حارس صن داونز؟"، في إشارة إلى الأداء المهتز الذي شبّه به الشناوي أداء الحارس الجنوب إفريقي الشهير بأخطائه في بعض المباريات الحاسمة.

وجاء تعليق لافت من سيمفيي لينداني دلاميني قال فيه: "الحارس يبدو وكأنه مثبت بمغناطيس على الأرض"، في إشارة إلى بطء رد فعله في بعض الكرات، بينما قال آخر يُدعى سنكس: "الشناوي ضد الجهاز الفني الجديد". أما جوجو ويلاني فكتب متسائلًا: "يعني مفيش حراس في الفريق؟"، ليضيف تعليق أخير من أحد المتابعين: "لو ريفيرو عايز يفضل، لازم يلاقي حارس تاني".

ولا تُعد هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها الشناوي لانتقادات حادة، لكنها من المرات النادرة التي تأتي فيها من جمهور غير مصري، ما يكشف اتساع دائرة التقييم والمراقبة لأداء نجوم الأهلي على الساحة الدولية.