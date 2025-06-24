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أحمد جودة - القاهرة - خطف اللاعب البرازيلي الشاب ويليام إستيفاو، نجم نادي بالميراس، الأضواء بعد مباراة فريقه أمام إنتر ميامي، والتي شهدت أول مواجهة له مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، ضمن اللقاء الودي الذي جمع الفريقين مساء أمس.

"ميسي مرجعي".. إستيفاو يتألق ويكشف تفاصيل لقائه الأول بالأسطورة

وفي تصريحات مؤثرة عقب المباراة، تحدث إستيفاو، البالغ من العمر 17 عامًا، عن لحظة لقائه بميسي، قائلًا:

"في بداية المباراة كانت ركبي بتخبط في بعضها من التوتر.. كنت مرعوب، بس أول ما شُفت ميسي، حسيت بإحساس رائع.. هو قدوتي ومرجعي في كل حاجة بتعلّق بكرة القدم".

وأضاف النجم الشاب، الذي يُلقب في البرازيل بـ "ميسينيو" نظرًا لتشابه طريقة لعبه مع ميسي:

"دي لحظة مستحيل أنساها، وشرف كبير ليا أكون في نفس الملعب مع أسطورة زي ميسي. مجرد وجودي قدامه خلاني أحس إن كل التعب والتدريب اللي عملته يستاهل".

المباراة التي أُقيمت وسط حضور جماهيري كبير، شهدت أداءً قويًا من إستيفاو، الذي لفت الأنظار بسرعته ومهاراته العالية.

إستيفاو الذي صعد إلى الفريق الأول في سن مبكرة، يُعتبر واحدًا من أبرز المواهب الصاعدة في البرازيل، وترى فيه الجماهير مشروع نجم عالمي جديد قادر على السير على خطى أساطير السامبا، بل وربما تخطيهم.