نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقدة أوروبية ولاتينية.. الأهلي يواصل الإخفاق أمام عمالقة العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ما تزال معاناة الأهلي المصري مستمرة أمام أندية أوروبا وأميركا الجنوبية في مشاركاته ببطولة كأس العالم للأندية، حيث عجز الفريق عن تحقيق أي انتصار على الفرق الأوروبية، فيما لم يحقق سوى فوز وحيد على أندية أميركا اللاتينية طوال تاريخه في البطولة.

وخاض الأهلي ثلاث مباريات أمام فرق أوروبية، بدأها بالخسارة أمام بايرن ميونخ الألماني بهدفين دون رد في نصف نهائي نسخة 2020، ثم تلقى هزيمة قاسية بنتيجة 4-1 أمام ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي نسخة 2022، قبل أن يكتفي بتعادل مثير 4-4 أمام بورتو البرتغالي في دور المجموعات من النسخة الحالية.

أما أمام أندية أميركا الجنوبية، فقد واجهها الأهلي في سبع مناسبات، لم يتمكن خلالها من تحقيق الفوز سوى مرة واحدة، كانت أمام بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح (3-2) في مباراة تحديد المركز الثالث بنسخة 2020.

وبدأت سلسلة مواجهات الأهلي أمام أندية القارة اللاتينية بالخسارة 2-1 أمام إنترناسيونال البرازيلي في نصف نهائي نسخة 2006، ثم تكرر السقوط أمام كورينثيانز (0-1) في 2012، وبالميراس (0-2) في 2021، وفلامنغو (2-4) في 2022، وفلومينينسي (0-2) في 2023، قبل أن يتلقى هزيمة جديدة أمام بالميراس (0-2) في النسخة الحالية.

وخرج الأهلي من النسخة الموسعة للبطولة، التي أقيمت بمشاركة 32 فريقًا، من دور المجموعات بعدما حصد نقطتين فقط، محتلًا المركز الأخير في مجموعته خلف بالميراس المتصدر وإنتر ميامي الأميركي صاحب المركز الثاني.