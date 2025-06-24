نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق: زيزو افضل لاعب اهلاوي في مونديال الاندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد نادر السيد نجم الكرة المصرية السابق، أن أحمد سيد زيزو قدم مباريات قوية مع الأهلي في كأس العالم للاندية.

نجم الزمالك السابق: زيزو افضل لاعب اهلاوي في مونديال الاندية

وقال السيد في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: زيزو اكثر ما لفت انتباهي في لاعبي الاهلي في كاس العالم للاندية وهو الأفضل بين لاعبي الأهلي في المونديال.

وأضاف: رغم ما حدث الفترة الماضية مع زيزو وقصة انتقاله للأهلي وغيابه عن الملاعب، ولكن هو الاكثر ثباتا في المستوى في لاعبي الأهلي في كأس العالم للأاندية ويركز جيدا داخل الملعب.

واختتم نادر السيد تصريحاته قائلا: الاهلي ظهر بشكل جيد للغاية في كأس العالم للاندية، والاهلي كان يناطح انتر ميامي وبالميراس وبورتو، والمجموعة كانت قوية، اتعجب كيف فريق يتواجد به ميسي ويصفه البعض إنه فريق ضعيف، والتقليل من حجم انتر ميامي لم يعجبني

