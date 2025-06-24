نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نورشيلاند الدنماركي يُعلن تعيين المصري حسام الزناتي مساعدًا للمدير الرياضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي نورشيلاند الدنماركي عن تعيين المصري حسام الزناتي مساعدًا جديدًا للمدير الرياضي، ضمن خطة إعادة هيكلة شاملة لقطاع كرة القدم بالنادي، في أعقاب تولي ألكسندر ريجيت منصب مدير كرة القدم مؤخرًا.

وأكد النادي، في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، أن الزناتي يملك سجلًا حافلًا في مجال الإدارة الرياضية يمتد عبر عدة قارات، حيث شغل مناصب مؤثرة في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، والاتحاد العربي، إلى جانب خبراته العملية في نادي مسار ومؤسسة "رايت تو دريم"، فضلًا عن خلفيته الأكاديمية المتميزة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود النادي، المملوك لرجل الأعمال المصري السير محمد منصور، لتطوير الأداء داخل المنظومة الرياضية، والاستفادة القصوى من الكفاءات المتاحة، حيث يضم القطاع أيضًا ناديي مسار المصري وسان دييجو الأمريكي.

وقال ألكسندر ريجيت، مدير كرة القدم في نورشيلاند:

"يسعدني انضمام اثنين من الأسماء المميزة لفريقنا. فليمينج يتمتع بفهم عميق لثقافة النادي وسيُشكّل عنصرًا داعمًا لفرقنا، بينما حسام يمتلك مزيجًا فريدًا من الخبرة والشغف، وسيكون إضافة مؤثرة في حياتنا اليومية، خاصة خلال فترات الانتقالات."

من جانبه، أشاد مادس ديفيدسن، مدير كرة القدم في مؤسسة رايت تو دريم، بالخطوة، مؤكدًا:

"نحن ملتزمون دائمًا بتوظيف المواهب داخل مؤسستنا حول العالم، وحسام نموذج حي لذلك. بعد نجاحه في مصر، حان الوقت ليأخذ دورًا أكبر في نادي نورشيلاند."