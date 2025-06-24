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أحمد جودة - القاهرة - أكد نادر السيد نجم الكرة المصرية السابق، أن مشاركة الاهلي في كأس العالم للاندية كانت تدعو للفخر والأحمر قدم بطولة جيدة للغاية.

نادر السيد: الشناوي ليس سببا في تعادل الأهلي أمام بورتو.. وبالميراس محظوظ بالفوز على الأحمر

وقال السيد في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: تواجد الاهلي في مونديال الاندية شئ مشرف للكرة المصرية وهذه المباريات تزيد من الترابط القوي بين الجمهور الاهلاوي والزملكاوي سويا

وأضاف: الاهلي ظهر بشكل جيد للغاية في كأس العالم للاندية، والاهلي كان يناطح انتر ميامي وبالميراس وبورتو، والمجموعة كانت قوية، اتعجب كيف فريق يتواجد به ميسي ويصفه البعض إنه فريق ضعيف، والتقليل من حجم انتر ميامي لم يعجبني

وواصل: فرقة الميراس كانت محظوظة بالفوز على الاهلي من فرصتين، ونتيجة المباراة لا تدل على سير المباراة، وشخصية الفريق تظهر على شخصية اللاعبين، واتعجب من انتقاد الجمهور للشناوي، بورتو من اقوى فرق العالم واستقبل مرماه 4 اهداف وحارس المرمى ليس سوبر مان، والشناوي ليس سببا في تعادل بورتو