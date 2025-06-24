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أحمد جودة - القاهرة - أشاد الإعلامي محمد شبانة بآداء لاعبي الأهلي أمام بورتو البرتغالي في ختام مشوار الفريق بمونديال الأندية مؤكدا أنه لولا سوق التوفيق الذي لازم اللاعبين في إنهاء بعض الفرص لخرجت المباراة بنتيجة تاريخية أمام أحد عمالقة أوروبا.

شبانة: الأهلي خرج مرفوع الرأس من كأس العالم

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن لاعبي الأهلي برهنوا أنهم كانوا قادرين على تخطي دور المجموعات لولا بعض الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين خلال مباراتي إنتر ميامي وبالميراس.

وأثنى شبانة على كل اللاعبين وخاصة زيزو وبن رمضان وديانج ووسام أبو علي مؤكدا أنه من الصعب على الأهلي تعويض مهاجم بحجم الأخير في حال الموافقة على أحد عروض الإحتراف التي تلقاها اللاعب مؤخرا.

وأتم شبانة بأن البطولة أكدت ان الفريق مازال بحاجة للدعم في بعض المراكز خاصة في خط الدفاع مؤكدا ان الأهلي سيضم ٤ صفقات جديدة خلال الصيف الحالي.