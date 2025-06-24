الرياض - كتبت رنا صلاح - بدأت إدارة نادي الزمالك بقيادة حسين لبيب تنفيذ خطة إعادة هيكلة شاملة للفريق الأول لكرة القدم في إطار الاستعداد المبكر للموسم الكروي 2025-2026 الذي يطمح فيه النادي للمنافسة على الألقاب المحلية والقارية بكل قوة، وفي هذا السياق كشفت مصادر مطلعة داخل القلعة البيضاء عن اتخاذ قرارات حاسمة تتعلق بمستقبل عدد من لاعبي الفريق في ظل رغبة الجهاز الفني الجديد في بناء توليفة متجانسة قادرة على تنفيذ رؤيته الفنية وتحقيق أهداف النادي.

ال 3 دول بره النادي.. جون إدوارد يوافق على رحيل ثلاثي الزمالك قبل الموسم الجديد

من جانبه أفادت المصادر بأن إدارة الزمالك استقرت على الاستغناء عن ثلاثة لاعبين دفعة واحدة خلال الفترة القريبة في مقدمتهم نبيل عماد دونجا الذي تم إبلاغه بعدم الحاجة إلى خدماته مع ترك الباب مفتوحا أمام خيار البيع النهائي أو الإعارة، وفقا لما ستسفر عنه المفاوضات الجارية مع الأندية المهتمة، أما اللاعب الثاني فهو حسام أشرف، الذي خرج من الحسابات الفنية في أكثر من جهاز فني تولى مسؤولية الفريق مؤخرا، الإدارة تفضل بيع اللاعب بشكل نهائي خاصة في ظل تلقيه عددًا من العروض المحلية وهو ما يعزز فرص رحيله بشكل رسمي خلال أيام.

الزمالك يقرر رحيل سيف الدين الجزيري

الاسم الثالث في قائمة الراحلين هو المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري الذي تم إخباره رسميا بانتهاء مشواره مع الفريق، وتعمل الإدارة حاليا على تسوية مستحقاته المالية تمهيدا لإنهاء العلاقة بين الطرفين بصورة ودية، في المقابل أبدت إدارة الزمالك تمسكها الشديد باستمرار لاعب الوسط الشاب محمود جهاد معتبرة أنه يمثل أحد العناصر الواعدة في الفريق ويتمتع بقدرات فنية تؤهله للعب دور أكبر في الموسم المقبل،