نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد سامي مديرًا فنيًا للاتحاد السكندري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد سلامه التعاقد مع أحمد سامى للعمل مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم.

وجاء ذلك بعد الجلسة التى جمعت بين سلامه وسامى وتم على الاتفاق على العديد من الأمور الخاصة بفريق الكرة.

وقرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى أيضًا تفويض أحمد سامى فى اختيار الجهاز الفنى والإدارى والطبى للفريق.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الجهاز المعاون خلال الساعات القادمة.

