نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم رمزي: ثلاثي الاهلي ينتظر عروض رسمية من أندية أوروبية وخليجية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي كريم رمزي، أن ثلاثي الأهلي وسام أبو علي ومروان عطية وإمام عاشور، ينتظران عروضا عربية وأوروبية كبرى عقب انتهاء بطولة كاس العالم للاندية.

كريم رمزي: ثلاثي الاهلي ينتظر عروض رسمية من أندية أوروبية وخليجية

وقال كريم رمزي في تصريحت لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: محمد شكري وياسين مرعي اقرب للاهلي ومحمد شريف ينتظر قرار الاهلي بشأن مصيره،

وأضاف: 3 لاعبين مهمين في الاهلي يمتلكان عروضا عربية واوروبية كبيرة هم مروان عطية وإمام عاشور ووسام ابو علي ومن المنتظر وصول العروض خلال هذه الأيام.

وتابع:،الاهلي سيوافق على رحيل احدهم، الأحمر لا يمانع من رحيل أ لاعب منهما وسيقوم بالتعاقد مع بديل قوي حال رحيل أي لاعب منهما.

وواصل: الاهلي واجه سوء حظ في بطولة كأس العالم للأندية بسبب الاصابات كثرة التي ضربت الفريق مثل طاهر محمد طاهر وإمام عاشور وغياب مروان عطية

وأكمل: حسين الشحات اقرب للرحيل عن الاهلي ومحمد مجدي قفشة خارج الاهلي في الفترة المقبلة، واحمد رضا وخالد عبد الفتاح سيتم اعارتهم في الفترة المقبلة، والشحات لا يستحق هذا النقد بسبب تاريخه الكبير ولكن لا بد ان يبحث عن فرصة ثانية، وافشة لديه مشاكل في بعض القرارات داخل الملعب