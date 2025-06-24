الرياض - كتبت رنا صلاح - بدأ نادي الزمالك رسميًا أولى خطوات التجهيز للموسم الكروي الجديد 2025-2026، بقيادة مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، حيث تعمل إدارة القلعة البيضاء حاليًا على غربلة شاملة لصفوف الفريق الأول لكرة القدم، بإبعاد بعض الأسماء التي خرجت من الحسابات الفنية، وفتح الباب أمام صفقات جديدة تعيد للفريق هيبته المحلية والقارية.

غربلة نارية في الزمالك.. 3 لاعبين خارج الحسابات وصفقات أجنبية في الطريق

خلال الساعات الماضية، اتخذت إدارة الزمالك قرارات حاسمة تتعلق بمصير عدد من اللاعبين، حيث تم الاستقرار على رحيل 3 لاعبين دفعة واحدة، مع وضع خطط بيع أو إعارة بحسب الموقف الفني والتعاقدي لكل منهم.

نبيل عماد “دونجا”: تلقى إشعارًا رسميًا بالرحيل، ومن المقرر تسويقه سواء عن طريق الإعارة أو البيع النهائي، خاصة أنه لم يثبت نفسه بالشكل الكافي في الفترات الماضية رغم الفرص المتعددة.

حسام أشرف: خرج من الحسابات الفنية منذ أكثر من موسم، ورغم محاولات استعادته، إلا أن تراجع مستواه وعدم قناعة المدربين المتعاقبين عليه جعلت قرار رحيله لا مفر منه، اللاعب حاليًا يدرس عدة عروض محلية وخارجية، مع اتجاه لبيعه بشكل نهائي.

سيف الدين الجزيري: المهاجم التونسي أصبح خارج خطط الزمالك رسميًا، حيث تم إخباره بقرار الاستغناء عنه، وتعمل الإدارة حاليًا على تسوية مستحقاته المالية تمهيدًا لفسخ التعاقد أو نقله لنادٍ آخر.

بقاء مغربي وحيد وصفقات أجنبية على الأبواب

رغم “موجة الرحيل”، إلا أن اللاعب المغربي محمود بنتايج، الظهير الأيسر، يعد الأجنبي الوحيد الذي حصل على الضوء الأخضر للاستمرار مع الفريق في الموسم الجديد، بعد اقتناع الجهاز الفني بإمكاناته ودوره التكتيكي.

في المقابل، تسعى الإدارة لضم جناحين أجنبيين لتعزيز الخط الهجومي، وسط ترشيحات قوية لعدة أسماء، أبرزهم صلاح مصدق وبدائل أخرى سيتم الحسم بشأنها في سرية تامة، في ظل تكتم المدير الرياضي الجديد جون إدوارد على كافة تحركاته التعاقدية.

استراتيجية جديدة للمنافسة على البطولات

يأتي هذا التحرك ضمن خطة الزمالك لإعادة بناء الفريق بشكل مدروس، خاصة بعد مواسم صعبة شهدت تراجعًا كبيرًا في النتائج على المستوى المحلي والقاري، وتهدف الإدارة إلى خلق توليفة متوازنة من اللاعبين المحليين والدوليين، قادرة على المنافسة الحقيقية على البطولات، تحت قيادة جهاز فني منتظر الإعلان عنه خلال أيام.