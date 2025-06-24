يواصل نادي الزمالك استعداداته للموسم الكروي الجديد من خلال حسم عدد من الملفات المهمة وعلى رأسها ملف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم حيث اتخذ مجلس الإدارة قرارا واضحا بعدم التجديد للمدير الفني الحالي أيمن الرمادي الذي انتهى عقده مع الفريق بنهاية الموسم الجاري

قاد الرجاء المغربي..! خالد الغندور يكشف هوية مدرب الزمالك الجديد

أكد الإعلامي خالد الغندور أن إدارة نادي الزمالك قررت عدم التجديد لأيمن الرمادي المدير الفني للفريق وذلك بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم وأشار الغندور عبر صفحته الرسمية أن الرمادي لن يتولى القيادة الفنية للفريق في الموسم المقبل وأن إدارة النادي تسعى للتجديد وضخ دماء جديدة في الجهاز الفني

مدرب ألماني على رادار الزمالك

وكشف الغندور أن هناك مفاوضات قوية تجري حاليا مع مدرب ألماني الجنسية يدعى جوزيف زينباور والذي سبق له تدريب فريق الرجاء المغربي كما يشغل حاليا منصب المدير الفني لفريق شبيبة القبائل الجزائري ويعد من أبرز المرشحين لتولي تدريب الفريق الأبيض خلال الموسم المقبل

اتجاه نحو مدرب أجنبي

أوضح الغندور أن الزمالك قرر بشكل نهائي التعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة الفريق خلال المرحلة القادمة في ظل رغبة الإدارة في تطوير الأداء وتحقيق نتائج أفضل على المستويين المحلي والقاري ويأتي ذلك في إطار خطة متكاملة لإعادة بناء الفريق بعد حصد لقب كأس مصر مؤخرا