نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر داروين نونيز يقترب من خلافة أوسيمين في نابولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أفادت تقارير إعلامية بأن نادي نابولي الإيطالي بات على بُعد خطوات من التعاقد مع مهاجم ليفربول، داروين نونيز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة يُتوقع أن تُحدث صدى واسعًا في سوق الانتقالات.

داروين نونيز يقترب من خلافة أوسيمين في نابولي

وبحسب ما أورده حساب Anything Liverpool على منصة "إكس"، نقلًا عن الصحفي الإيطالي الموثوق ألفريدو بيدولا من قناة "ديلو سبورت"، فإن نونيز منح موافقته المبدئية للانضمام إلى نابولي قبل عشرة أيام، ما أعطى إدارة النادي الإيطالي الضوء الأخضر لبدء التحرك الرسمي لإتمام الصفقة.

وأشار المصدر إلى أن نابولي يدرك أن ليفربول يطالب بمبلغ 70 مليون يورو مقابل التخلي عن النجم الأوروجوياني، إلا أن النادي الإيطالي يأمل في حسم الصفقة مقابل 50 مليون يورو بالإضافة إلى حوافز مالية مرتبطة بالأداء.

وأكد التقرير أن بيع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين هذا الصيف سيساهم في تسهيل إتمام الصفقة، من خلال توفير الموارد المالية اللازمة وتحسين العرض المقدم إلى ليفربول.