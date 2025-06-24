نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح المونديال.. الأهلي يودع كأس العالم بتعادل مثير أمام بورتو.. وميامي يتأهل إلى دور ال 16 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ودع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صباح اليوم الثلاثاء الموافق 24 يونيو الجاري، بطولة كأس العالم للأندية من دور المجموعات، عقب التعادل المثير الذي حققه أمام بورتو في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وسقط فريق الأهلي في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره بورتو البرتغالي، بأربعة أهداف لكل منهم، في المباراة التي أقيمت عند الرابعة صباحا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بالمونديال.

الأهلي يحصل على مكافأة كبيرة رغم الخروج من المونديال

وحصل النادي الأهلي على مكافأة قدرها 9.5 مليون دولار مقابل المشاركة في كأس العالم للأندية بالإضافة إلى 2 مليون دولار بعد التعادل في مباراتين، من قبل الفيفا، حيث يساوي التعادل في اي مباراة مليون دولار، وبالتالي وصلت أرباح المارد الأحمر في البطولة إلى أكثر من 11 مليون دولار.

إنتر ميامي يتأهل إلى دور ال 16 بكأس العالم للأندية

بينما نجح رفقاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في التأهل إلى دور ال 16 من بطولة كأس العالم للأندية، رغم التعادل أمام نظيره بالميراس البرازيلي بهدفين لكل منهما.

ويصطدم فريق إنتر ميامي الأمريكي مع نظيره باريس سان جيرمان، في دور ال 16 من بطولة كأس العالم للأندية، بعدما فاز الفريق الفرنسي على سياتيل ساونديرز بثنائية نظيفة.

مواجهة برازيلية في دور ال 16 بمونديال الأندية

وعلى الجانب الآخر، ستشهد دور ال 16 قمة برازيلية خالصة، بين فريقي بالميراس وبوتافوجو،

ويخوض فريق بايرن ميونخ الألماني، مباراة قوية أمام نظيره بنفيكا البرتغالي، مساء اليوم الثلاثاء في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، من أجل حسم بطاقة التأهل إلى دور ال 16 كأول المجموعة.

