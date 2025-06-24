موعد مباراة تشيلسي والترجي في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي كرة القدم العالمية مباراة تشيلسي والترجي التونسي وذلك ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

وحقق الترجي التونسي أول فوز عربي في البطولة بعد الفوز على لوس أنجلوس الأمريكي بهدف نظيف.

يدخل الترجي المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز من أجل ضمان التأهل إلى دور الستة عشر عن المجموعة الرابعة، حيث يصبالتعادل في صالح تشيلسي الذي يحتل المركز الثاني بثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن الترجي صاحب المركز الثالث.

وفي حال فوز الترجي على تشليسي والذي يتساوى كلًا منهما في النقاط برصيد 3 نقاط لكلًا منهما إلا أن البلوز متفوق بفارق هدف وحيد ليحتل الفريقين المركزين الثاني والثالث مما يجعل لا بديل عن فوز الفريق التونسي لخطف بطاقة التأهل.

موعد مباراة تشيلسي والترجي في كأس العالم للأندية

من المقرر أن تقام مباراة تشيلسي والترجي يوم الأربعاء 25 يونيو 2025 على ملعب لينكولن فاينانشيال فيلد في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم للأندية.

وستقام المباراة في تمام الساعة الرابعة فجرا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الخامسة فجرا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تنقل مباريات كأس العالم للأندية عبر شبكة قنوات إم بي سي مصر المفتوحة وبشكل مجاني بنقل المباراة.

تمتلك شبكة DAZN بث منافسات كأس العالم للأندية 2025، ومن المقرر أن تبث أن جميع مباريات البطولة بتقنية عالية لجميع أنحاء العالم على الشبكة مجانًا.

وتنص اتفاقية فيفا مع شبكة DAZN، على إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 الـ63، مجانًا عبر منصاتها في جميع أنحاء العالم بلغات مختلفة.

وأكدت شبكة MBC نقل المباراة عبر قناة MBC أكشن.