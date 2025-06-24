نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال المقبلة أمام باتشوكا في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي نظيره باتشوكا المكسيكي يوم الجمعة المقبل 27-6-2025 على ملعب "جيوديس بارك"، وذلك في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

ويتواجد الفريق السعودي في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد نقطتين، بعد التعادل في المباراتين، فيما يتذيل باتشوكا المجموعة، دون نقاط.

موعد مباراة الهلال ضد باتشوكا في كأس العالم للأندية

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة الهلال ضد باتشوكا يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة السابعة صباحًا بتوقيت مصر والسعودية، الخامسة صباحًا بتوقيت الإمارات، الثانية صباحًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد باتشوكا في كأس العالم للأندية

تنقل مباراة الهلال ضد باتشوكا صباح الجمعة المقبلة، عبر شبكة قنوات ام بي سي مصر، الناقل الحصري لمباريات المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا MBC MASR 2HD، بتعليق المعلق فارس عوض، كما تنقل أيضًا على قناة MBC ACTION، بتعليق المعلق فهد العتيبي.