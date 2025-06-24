نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يحدد 90 مليون يورو سعرًا لرحيل رودريجو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن نادي ريال مدريد لا يمانع في الاستغناء عن جناحه البرازيلي رودريغو جويس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بشرط الحصول على عرض مالي مناسب.

ريال مدريد يحدد 90 مليون يورو سعرًا لرحيل رودريجو

وبحسب ما نقلته إذاعة "كادينا سير"، فإن النادي الملكي حدد مبلغ 90 مليون يورو للموافقة على بيع اللاعب، الذي يُعد من أبرز نجوم الفريق.

وأشارت التقارير إلى أن نادي آرسنال الإنجليزي هو الأكثر اهتمامًا بضم رودريغو، حيث يتصدر قائمة أولويات "المدفعجية" لتدعيم الخط الهجومي في الموسم المقبل.

من جانبها، ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن آرسنال قد يعيد النظر في خططه المتعلقة بالتعاقد مع مهاجم لايبزيغ، بينجامين سيسكو، مقابل 60 مليون يورو، في ظل إمكانية التوصل إلى اتفاق مع ريال مدريد لضم رودريغو.