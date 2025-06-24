موعد مباراة مانشستر سيتي ويوفنتوس في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة 

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي الكرة العالمية عن موعد مباراة مانشستر سيتي ويوفنتوس وذلك ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة مانشستر سيتي ويوفنتوس في كأس العالم للأندية

من المقرر أن تقام مباراة مانشستر سيتي ويوفنتوس يوم الخميس 26 يونيو 2025 على ملعب لينكولن فاينانشيال فيلد في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تمتلك شبكة DAZN بث منافسات كأس العالم للأندية 2025 ومن المقرر أن تقوم بنقل جميع مباريات البطولة بتقنية عالية لجميع أنحاء العالم على الشبكة مجانًا.

وتنص اتفاقية فيفا مع شبكة DAZN على إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 الـ63 مجانًا عبر منصاتها في جميع أنحاء العالم بلغات مختلفة.

كما تنقل معظم مباريات كأس العالم للأندية عبر شبكة قنوات إم بي سي مصر المفتوحة وبشكل مجاني.

ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 6 نقاط في المركز الثاني خلف يوفنتوس صاحب الصدارة في المجموعة السابعة بفارق الأهداف في حين يظل رصيد العين خاليًا من النقاط في المركز الرابع والأخير.

وتأهل مانشستر سيتي رفقة يوفنتوس إلى دور الستة عشر وسيتحدد متصدر ووصيف تلك المجموعة عندما يخوضا مباراتهما سويًا بينما ودع كل من الوداد والعين البطولة بشكل رسمي.

يحتل يوفنتوس صدارة المجموعة السابعة في مونديال الأندية بعد الفوز في أول جولتين على الوداد المغربي والعين الإماراتي ليحصد 6 نقاط كاملة في أول مواجهتين بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني بنفس رصيد نقاط يوفنتوس بعد الفوز على العين والوداد ولكن اليوفي يتفوق بفارق هدف على السيتزنز.

وجاء الوداد في المركز الثالث بلا رصيد من النقاط ثم يليه العين الاماراتي في المركز الأخير دون نقاط بعدما تلقي كل منهما خسارتين في الجولتين الأول والثانية.

ومع حصول كل من مانشستر سيتي ويوفنتوس على 6 نقاط فسيكون الفائز منهما هو المتصدر أما في حالة التعادل يتمتع يوفنتوس بالأفضلية.