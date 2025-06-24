الرياضة

رد مثير من أفشة على الانتقادات والسخرية من لقطته أمام بالميراس

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رد مثير من أفشة على الانتقادات والسخرية من لقطته أمام بالميراس

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أحمد جودة - القاهرة - علق محمد مجدي أفشة لاعب النادي ، على تعادل فريقه 4 - 4 في كأس العالم للأندية.

أفشة قال بعد المباراة:"التوفيق لم يحالفنا في المباراتين الأولى والثالثة، أما أمام بالميراس فلم نكن في يومنا".

وأضاف:"نعلم أن جمهور الأهلي حزين لأنه كان ينتظر أن نلعب في دور الـ16 من البطولة".

وتابع:"نقدم اعتذارنا للجماهير، ولكن اليوم قدمنا كل ما لدينا والتوفيق لم يحالفنا فكان من الممكن أن نحقق الفوز بـ10 أهداف".

وأشار:"كان من الممكن أن تحقق الفوز في مباراة اليوم، حتى لو خرجنا من البطولة فهدفنا كان الفوز".

وأشار:"السوشيال ميديا أصبحت اليوم بالعلاقات فلو أخطأت في فرصة واحدة طوال المباراة فالبعض سيترك ما فعلته ويتمسك في هذه الفرصة".

وأردف:"في المباراة الماضية هناك ١٠٠ مليون تحدثوا عن لعبة ما وهي وأنني كنت في موقف تسلل".

وأكمل:"منذ ٦ سنوات وأنا في الأهلي وقدمت أمور جيدة، حال كرة القدم مختلف بين وقت وآخر فاليوم الجمهور يشيد بك وفي وقت آخر ينتقدوك".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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