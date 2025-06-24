نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رغم عدم تسجيله.. ميسي يحقق أرقامًا مميزة في تعادل إنتر ميامي وبالميراس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل نادي إنتر ميامي، رسميا لدور الستة عشر في مونديال العالم للأندية وذلك بعد تعادله أمام بالميراس بثنائية لمثلها.

وشارك ميسي في مباراة اليوم لكن غاب عن التسجيل ليقدم أرقام قوية.

ليو لمس الكرة 77 مرة في المباراة، وصنع فرصة وحيدة للتسجيل كما استعاد الكرة مرتين.

ومرر ميسي 57 تمريرة ناجحة من أصل 63 تمريرة وقام بخمس مراوغات ناجحة من أصل 7 مراوغات.

وحصد ميسي العلامة الكاملة في 3 كرة طويلة ناجحة

بينما تفوق في 6 صراعات من أصل 9 وتدخل ناجح وحيد.

ويستعد إنتر ميامي لمواجهة باريس سان جيرمان في دور الستة عشر من البطولة.