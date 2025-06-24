الرياضة

أولى تصريحات ريبيرو بعد التعادل الماراثوني بين الأهلي وبورتو

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أولى تصريحات ريبيرو بعد التعادل الماراثوني بين الأهلي وبورتو

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أحمد جودة - القاهرة - علق الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي، على تعادل فريقه 4 - 4 أمام بورتو البرتغالي في كأس العالم للأندية.

ريبيرو قال بعد المباراة:"لعبنا مباراة جيدة للغاية والسيطرة كانت لنا".

وأضاف:"الأداء كان جيدًا والظروف الجوية كانت مهيئة والمباراة قدمنا فيها مستوى مميز".

وتابع:"حاولنا إظهار قدراتنا وتحقيق الفوز في المباراة".

وعن حضور جماهير الأهلي في المباراة قال:"لم أعتاد على مثل هذه الأجواء خضنا اللقاء، وكأننا كنا نلعب في القاهرة، والجماهير كان لديهم دور كبير في اللقاء".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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