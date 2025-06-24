نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولى تصريحات ريبيرو بعد التعادل الماراثوني بين الأهلي وبورتو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي، على تعادل فريقه 4 - 4 أمام بورتو البرتغالي في كأس العالم للأندية.

ريبيرو قال بعد المباراة:"لعبنا مباراة جيدة للغاية والسيطرة كانت لنا".

وأضاف:"الأداء كان جيدًا والظروف الجوية كانت مهيئة والمباراة قدمنا فيها مستوى مميز".

وتابع:"حاولنا إظهار قدراتنا وتحقيق الفوز في المباراة".

وعن حضور جماهير الأهلي في المباراة قال:"لم أعتاد على مثل هذه الأجواء خضنا اللقاء، وكأننا كنا نلعب في القاهرة، والجماهير كان لديهم دور كبير في اللقاء".