نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولى تصريحات ريبيرو بعد التعادل الماراثوني بين الأهلي وبورتو في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - علق الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي، على تعادل فريقه 4 - 4 أمام بورتو البرتغالي في كأس العالم للأندية.
ريبيرو قال بعد المباراة:"لعبنا مباراة جيدة للغاية والسيطرة كانت لنا".
وأضاف:"الأداء كان جيدًا والظروف الجوية كانت مهيئة والمباراة قدمنا فيها مستوى مميز".
وتابع:"حاولنا إظهار قدراتنا وتحقيق الفوز في المباراة".
وعن حضور جماهير الأهلي في المباراة قال:"لم أعتاد على مثل هذه الأجواء خضنا اللقاء، وكأننا كنا نلعب في القاهرة، والجماهير كان لديهم دور كبير في اللقاء".