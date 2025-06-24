الرياضة

حساب الفيفا يحتفي بهدف بن رمضان الخرافي أمام بورتو

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حساب الفيفا يحتفي بهدف بن رمضان الخرافي أمام بورتو

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب الفيفا يحتفي بهدف بن رمضان الخرافي أمام بورتو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفى حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بهدف محمد علي بن رمضان والذي أحرزه في شباك بورتو.

وكتب في منشور قصير: "برشا مهارة برشا جرينتا " في إشادة كبيرة للهدف الرابع في .

وتعادل الأهلي برباعية أمام بورتو في مباراة مجنونة سجل وسام أبو علي 3 أهداف بينما سجل بن رمضان هدف الأهلي الرابع.

وودع الفريقين  البطولة مبكرا بينما صعد من المجموعة الأولى كلا من الأهلي وبالميراس بعد تعادلهما بثنائية لمثلها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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