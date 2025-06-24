نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب الفيفا يحتفي بهدف بن رمضان الخرافي أمام بورتو في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - احتفى حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بهدف محمد علي بن رمضان والذي أحرزه في شباك بورتو.
وكتب في منشور قصير: "برشا مهارة برشا جرينتا " في إشادة كبيرة للهدف الرابع في الأهلي.
وتعادل الأهلي برباعية أمام بورتو في مباراة مجنونة سجل وسام أبو علي 3 أهداف بينما سجل بن رمضان هدف الأهلي الرابع.
وودع الفريقين البطولة مبكرا بينما صعد من المجموعة الأولى كلا من الأهلي وبالميراس بعد تعادلهما بثنائية لمثلها.