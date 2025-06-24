الرياضة

أول تعليق من وسام أبو علي بعد توديع مونديال الأندية

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أول تعليق من وسام أبو علي بعد توديع مونديال الأندية

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم النادي ، عن تعادل فريقه في مباراة اليوم 4 - 4 أمام بورتو البرتغالي في كأس العالم للأندية.

وسام قل بعد المباراة:"حزين للغاية بعد التعادل، لأنه كان من الممكن أن نحقق الفوز.".

وأضاف:"أضعنا الكثير من الأهداف، لكن نجحنا في إظهار قدراتنا".

وتابع:"بدأنا بشكل قوي في المباراة، وأهدرنا الكثير من الفرص، واليوم كان هدفنا هو تحقيق الفوز".

وزاد:"أظهرنا للمشجعين كل الحماس، وسعيد بما قدمناه في المباراة".

وأكمل:"الأمور في البطولة كانت مذهلة، ونأمل في أن نستمر في تقديم المستويات المميزة".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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