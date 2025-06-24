نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من وسام أبو علي بعد توديع مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي، عن تعادل فريقه في مباراة اليوم 4 - 4 أمام بورتو البرتغالي في كأس العالم للأندية.

وسام قل بعد المباراة:"حزين للغاية بعد التعادل، لأنه كان من الممكن أن نحقق الفوز.".

وأضاف:"أضعنا الكثير من الأهداف، لكن نجحنا في إظهار قدراتنا".

وتابع:"بدأنا بشكل قوي في المباراة، وأهدرنا الكثير من الفرص، واليوم كان هدفنا هو تحقيق الفوز".

وزاد:"أظهرنا للمشجعين كل الحماس، وسعيد بما قدمناه في المباراة".

وأكمل:"الأمور في البطولة كانت مذهلة، ونأمل في أن نستمر في تقديم المستويات المميزة".