نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يتذيل المجموعة الأولى في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسدل الستار على مباريات دور المجموعات من المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، وذلك بتعادل الأهلي أمام فريق بورتو البرتغالي برباعية لكل منهما، وكذلك تعادل فريق بالميراس البرازيلي أمام ميامي الأمريكي بثنائية لكل فريق.

وودع فريق بورتو البرتغالي والأهلي المصري البطولة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، بينما صعد فريق إنتر ميامي الأمريكي رفقة بالميراس البرازيلي إلى دور الـ 16 من البطولة.

وجاء ترتيب المجموعة الأولى بعد نهاية الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في هذه المجموعة على النحو التالي:

بالميراس البرازيلي 5 نقاط.

إنتر ميامي الأمريكي 5 نقاط.

بورتو البرتغالي نقطتين.

الأهلي نقطتين.

يذكر أن فريق بالميراس البرازيلي سيواجه نظيره بوتافوغو البرازيلي في ديربي برازيلي خالص خلال الدور القادم، بينما يصطدم رفاق ميسي في فريق إنتر ميامي الأمريكي ببطل دوري أبطال أوروبا في النسخة الماضية فريق باريس سان جيرمان.