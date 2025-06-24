نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشحات يعلق على خروج الأهلي من مونديال الأندية.. ويبرر "فرصته الضائعة" أمام إنتر ميامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق حسين الشحات لاعب الأهلي عن تعادل فريقه 4 - 4 أمام بورتو البرتغالي في كأس العالم للأندية.

الشحات قال بعد المباراة: خضنا اللقاء من أجل الفوز ومصالحة جماهير الأهلي".

وأضاف: كان في أيدينا أن نحقق الفوز بنتيجة تتخطى ٧ أهداف، لكن هذه هي كرة القدم".

وتابع: بعض اللاعبين لم يحالفهم التوفيق، لكن الحمد لله على كل شيء ونتمنى التوفيق في القادم".

وواصل: كل مباراة ولها ظروفها، لم نكن في يومنا أمام بالميراس وأمام إنتر ميامي أهدرنا العديد من الفرص، وهذه هي كرة القدم".

وأشار: الفرصة التي أتيحت لي في مباراة إنتر ميامي فكرت فيها مرتين، والحمد لله على كل شيء وأنا راضٍ وأطالب جماهير الأهلي بأن لا تغضب من حسين وأن تظل مساندة للفريق".

وأكمل: جمهور الأهلي كان كثيرًا وكأننا نلعب في القاهرة، ونوعدهم بكل البطولات الموسم المقبل".