نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد الأهلي في كأس العالم للأندية 2025.. وداع مبكر بلا انتصارات يُزينه "هاتريك" فلسطيني تاريخي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ودع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي تحتضنها الولايات المتحدة الأمريكية، بعد تعادله المثير مع بورتو البرتغالي 4 – 4 في ختام دور المجموعات.

جاءت رباعية الأهلي في شباك بورتو عن طريق الفلسطيني وسام أبو علي "هاتريك"، ومحمد علي بن رمضان "هدف" ليرتفع رصيد الأهلي إلى نقطتين في المركز الأخير بالمجموعة الأولى، وتأهل إنتر ميامي رفقة بالميراس لثمن نهائي البطولة بعد تعادلهما 2-2.

ترتيب مجموعة الأهلي بعد الجولة الثالثة

- بالميراس – 5 نقاط

- إنتر ميامي – 5 نقاط

- بورتو – نقطتين

- الأهلي – نقطتين

حصاد الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

خاض الأهلي 3 مباريات في النسخة الجارية من بطولة كأس العالم للأندية تعادل سلبيًا مع إنتر ميامي، وخسر بثنائية نظيفة من بالميراس البرازيلي، قبل تعادله مع بورتو 4 – 4.

سجل لاعبو الأهلي 4 أهداف في المونديال (وسام أبو علي "هاتريك" – محمد علي بن رمضان "هدف")، واستقبلت الشباك الحمراء 6 أهداف في البطولة العالمية.

أصبح الأهلي أكثر فريق عربي تسجيلًا للأهداف في النسخة الجارية من المونديال حتى الآن بـ4 أهداف متفوقًا على الترجي التونسي والوداد المغربي والهلال السعودي والعين الإماراتي.

وسام أبو علي هو هداف الأهلي في النسخة الجارية من بطولة كأس العالم للأندية بعد تسجيله "هاتريك" في شباك بورتو البرتغالي في ختام دور المجموعات.

كما أصبح وسام أبو علي خامس لاعب يسجل "هاتريك" في تاريخ كأس العالم للأندية بعد كلًا من (لويس سواريز – جاريث بيل – كريستيانو رونالدو – حمدو الهوني).

وارتفع عدد الهدافين الأجانب للأهلي في المونديال إلى 5 لاعبين بعد تسجيل وسام أبو علي وبن رمضان لينضم الثنائي إلى (فلافيو "3" – علي معلول "3" – بيرسي تاو "2").

فشل الإسباني خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي في تحقيق أي فوز رفقة الفريق الأحمر خلال كأس العالم للأندية، بعدما تولى قيادة الفريق قبل أيام قليلة من انطلاق البطولة.