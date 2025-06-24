نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزها ثلاثية وسام.. مكاسب وخسائر الأهلي عقب توديع كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة فريق الأهلي أمام نظيره بورتو البرتغالي، وذلك بالتعادل الإيجابي برباعية لكل منهما، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

ويستعرض « دوت الخليج الرياضي » أبرز مكاسب وخسائر الأهلي من البطولة عقب نهاية دور المجموعات.

أولا.. مكاسب الأهلي

1- الحصول على 2 مليون دولار نتيجة التعادل في الجولة الثالثة والأولى أمام ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي.

2- إحراز اللاعب وسام أبو علي ثلاثية في مباراة اليوم، وكذلك الاطمئنان على عدد من الصفقات الجديدة التي أبرمها الفريق قبل بداية البطولة.

3- تصاعد مستوى الأهلي في مباراة بورتو، والنجاح في التساوي مع ميامي وفريق بالميراس البرازيلي في عدد الأهداف المسجلة.

4- خوض المباراة الافتتاحية للبطولة أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي، وتقديم عرض جيد والتعادل سلبيا دون أهداف.

ثانيا.. خسائر الأهلي

ويعتبر أبرز خسائر الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الجارية، هو توديع البطولة من دور المجموعات، وذلك بعد تطبيق مبدأ المواجهات المباشرة بين الأهلي وبالميراس، حيث خسر الأهلي بثنائية نظيفة.

كما تعتبر إصابة اللاعب إمام عاشور أحد خسائر الأهلي في البطولة، وذلك بعد الإصابة في الربع ساعة الأولى من المباراة الافتتاحية أمام فريق ميامي الأمريكي.