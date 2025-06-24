الرياضة

وسام أبو علي أفضل لاعب في مباراة الأهلي وبورتو

0 نشر
0 تبليغ

وسام أبو علي أفضل لاعب في مباراة الأهلي وبورتو

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسام أبو علي أفضل لاعب في وبورتو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصل الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي، على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه اليوم أمام بورتو البرتغالي في كأس العالم للأندية.

وقدم المهاجم الدولي الفلسطيني مستوى مميز في مباراة اليوم حيث سجل ٣ أهداف "هاتريك" بواقع هدفين في الشوط الأول وهدف في الشوط الثاني.

وأصبح وسام أبو علي أول لاعب يُسجل هاتريك في كأس العالم للأندية في نسختها الحالية، كما أصبح ثاني لاعب عربي يُسجل هاتريك في البطولة بعد الليبي حمدو الهوني.
 

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا