نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسام أبو علي أفضل لاعب في مباراة الأهلي وبورتو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصل الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي، على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه اليوم أمام بورتو البرتغالي في كأس العالم للأندية.

وقدم المهاجم الدولي الفلسطيني مستوى مميز في مباراة اليوم حيث سجل ٣ أهداف "هاتريك" بواقع هدفين في الشوط الأول وهدف في الشوط الثاني.

وأصبح وسام أبو علي أول لاعب يُسجل هاتريك في كأس العالم للأندية في نسختها الحالية، كما أصبح ثاني لاعب عربي يُسجل هاتريك في البطولة بعد الليبي حمدو الهوني.

