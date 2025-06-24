نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي وبورتو يودعان كأس العالم للأندية بمهرجان أهداف في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - انتهت الان أحداث مباراة الأهلي لمواجهة نظيره بورتو وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة مونديال العالم للأندية 2025.

وتعادل الفريقان برباعية لمثلها في مباراة قوية ومثيرة حتى الدقائق الاخيرة.

أهداف الشوط الأول

وسام أبو علي افتتح أولى أهداف في المباراة وللأهلي في المونديال الحالي وذلك بعد تمريرة من حمدي فتحي في الدقيقة 15

وسجل لبورتو رودريغو مورا لاعب بورتو في الدقيقة 23 من عمر اللقاء بعد هجمة منظمة سجلت بنجاح في الشباك بعد غفلة دفاعية.

الشوط الثاني

ويليام غوميز ومن مهارة خالصة عادل النتيحة لفريقه في الدقيقة 50 من عمر اللقاء.

وسريعا سجل وسام أبو علي النتيجة في الدقيقة 51 لتعود المقدمة سريعا للمارد الأحمر في المباراة ويكمل الهاتريك.

سامو أوموروديون لاعب بورتو لم يرضخ للتقدم ليسجل هدف التعادل لبورتو في الدقيقة 53.

بن رمضان سجل هدف المباراة الرابع في الدقيقة 64 وسط فرحة عارمة بالفوز، لكن بورتو رفض الوداع مهزوما ليسجل بيبي هدف التعادل في الدقيقة 89.

تشكيل الاهلي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

‏خط الدفاع: محمد هاني، أشرف داري، أحمد رمضان بيكهام، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: حمدي فتحي، محمد بن رمضان، أحمد مصطفى زيزو.

‏خط الهجوم: حسين الشحات، وسام أبو علي، محمود حسن تريزيجية.

