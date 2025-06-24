نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنتر ميامي وبالميراس يتعادلان ويتأهلان إلى ثمن نهائي كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم التعادل الإيجابي المواجهة التي جمعت بين إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي بهدفين لكل فريق، في المباراة التي تقام على أرضية ملعب هارد روك، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، والمقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

تمكن إنتر ميامي من تسجيل هدف التقدم عن طريق المهاجم الأرجنتيني تاديو أليندي في الدقيقة 16من زمن الشوط الأول، بعد صناعة مميزة من لويس سواريز.

وفي الشوط الثاني، سجل المهاجم المخضرم لويس سواريز ثاني أهداف الفريق الأمريكي في الدقيقة 65.

وقلص بالميراس النتيجة عن طريق المهاجم البرازيلي باولينيو في الدقيقة 80 من عُمر اللقاء، بعد صناعة متقنة من آلان إلياس.

وقبل نهاية اللقاء، وتحديدًا في الدقيقة 87، سجل البرازيلي موريسيو ثاني أهداف بالميراس في المباراة.

وبتلك النتيجة، يصعد بالميراس إلى دور الستة عشر بعدما تصدر المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط بفارق الأهداف عن صاحب مركز الوصافة فريق إنتر ميامي والذي يمتلك نفس عدد النقاط، بينما ودع الأهلي البطولة.

