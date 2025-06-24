نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفيديو.. بن رمضان يفتتح أهدافه مع الأهلي بقذيفة مدوية في مرمى بورتو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح التونسي محمد علي بن رمضان لاعب وسط الأهلي، شريط أهدافه مع الفريق الأحمر بهدف رائع أمام بورتو في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة كأس العالم للأندية، صباح الثلاثاء.

وسجل بن رمضان، هدف الأهلي الرابع ضد بورتو من تصويبة صاروخية رائعة سكنت شباك بورتو بالدقيقة “64”، لتصبح نتيجة المباراة 4-3.

وكان وسام أبو علي قد سجل ثلاثة أهداف “هاتريك” في مرمى بورتو بالدقائق التالية “15 و45 و51”.

هدف بن رمضان أمام بورتو