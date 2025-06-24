نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صاحب الـ "هاتريك".. سبب استبدال وسام أبو علي في مباراة الأهلي وبورتو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غادر الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي مباراة فريقه أمام بورتو البرتغالي في كأس العالم للأندية متأثرًا بالإصابة.

واشتكى وسام من إصابة في العضلة الخلفية ليغادر ملعب المباراة في الدقيقة ٥٨.

وأشرك الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي المهاجم السلوفيني جراديشار بديلًا لوسام أبو علي.

وسجل وسام أبو علي ٣ أهداف "هاتريك" في مرمى بورتو مسجلًا الهاتريك الأول في النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية، كما أصبح ثاني لاعب عربي يُسجل هاتريك في تاريخ البطولة بعد الليلي حمدو الهوني.