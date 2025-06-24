وسام أبو علي يدخل التاريخ.. خامس لاعب يسجل "هاتريك" في تاريخ كأس العالم للأندية

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أحمد جودة - القاهرة - دخل اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي تاريخ بطولة كأس العالم للأندية من أوسع أبوابه، بعدما سجل هاتريك لصالح النادي الأهلي في شباك بورتو البرتغالي، خلال المباراة التي أُقيمت ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة المقامة حاليًا في أمريكا.

ويعد هذا أول "هاتريك" في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية بعد اقتربت مرحلة المجموعات من نهايتها.

وأصبح أبو علي خامس لاعب فقط في تاريخ البطولة يسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في مباراة واحدة منذ انطلاق المسابقة عام 2000، لينضم إلى عدد من أبرز نجوم كرة القدم العالمية الذين سطروا أسماءهم في قائمة الشرف الخاصة بالبطولة.

قائمة أصحاب الـ "هاتريك" في كأس العالم للأندية

لويس سواريز (أوروجواي) – سجل ثلاثية لبرشلونة الإسباني أمام غوانغجو إيفرغراند الصيني في نصف نهائي نسخة 2015 باليابان (3-0).

كريستيانو رونالدو (البرتغال) – أحرز ثلاثية لريال مدريد أمام كاشيما أنتلرز الياباني في نهائي نسخة 2016 (4-2 بعد التمديد).

جاريث بيل (ويلز) – سجل ثلاثية لريال مدريد في شباك كاشيما أنتلرز بنصف نهائي نسخة 2018 (3-1).

حمدو الهوني (ليبيا) – أحرز هاتريك للترجي التونسي أمام السد القطري في مباراة تحديد المركز الخامس لنسخة 2019 (6-2).

وسام أبو علي (فلسطين) – أحرز ثلاثية للأهلي المصري أمام بورتو البرتغالي في دور المجموعات لنسخة 2025 بالولايات المتحدة.