شاهد.. هاتريك وسام وثنائية لـ بورتو في 3 دقائق مجنونة

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أحمد جودة - القاهرة - تتواصل الإثارة والتنافسية في أحداث مباراة الأهلي وبورتو المقامة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة كأس العالم للأندية، صباح الثلاثاء.

وانتهى الشوط الأول بتفوق الأهلي على بورتو بـ2-1، حيث سجل الفلسطيني وسام أبو علي ثنائية المارد الأحمر.

أهداف مباراة الأهلي وبورتو

واشتعلت المباراة في الشوط الثاني بتسجيل ثلاث أهداف في المباراة.

البداية كانت ويليام غوميز والذي عادل النتيحة لفريقه في الدقيقة 50 من عمر اللقاء.

وسريعا سجل وسام أبو علي النتيجة في الدقيقة 51 لتعود المقدمة سريعا للمارد الأحمر في المباراة ويكمل الهاتريك.

سامو أوموروديون لاعب بورتو لم يرضخ للتقدم ليسجل هدف التعادل لبورتو في الدقيقة 53.

