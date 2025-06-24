نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهدفيه أمام بورتو.. وسام أبو علي يطرق أبواب "التاريخ" في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت الان أحداث الشوط الأول مباراة الأهلي لمواجهة نظيره بورتو وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة مونديال العالم للأندية 2025.

واستطاع المارد الأحمر التقدم بهدفين مقابل هدف وحيد في الشوط الحالي.

وسام أبو علي سجل هدفي المباراة في الدقيقة 15 عشر والدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع ليدخل قائمة الهدافين الأجانب للأهلي في المونديال.

وأصبح وسام أبوعلي، رابع لاعب يسجل هدفين للأهلي في مباراة واحدة من كأس العالم للأندية عبر التاريخ.

ويعد وسام أبو علي رابع أجنبي يسجل في البطولة بعد كل من:-

فلافيو 3 أهداف (2006/2008)

علي معلول 3 أهداف (2022/2023)

بيرسي تاوبـ هدفين (2022/2023)