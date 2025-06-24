نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يصعق بورتو بثنائية وسام في الشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت الان أحداث الشوط الأول مباراة الأهلي لمواجهة نظيره بورتو وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة مونديال العالم للأندية 2025.

واستطاع المارد الأحمر التقدم بهدفين مقابل هدف وحيد في الشوط الحالي.

وسام أبو علي افتتح أولى أهداف في المباراة وللأهلي في المونديال الحالي وذلك بعد تمريرة من حمدي فتحي في الدقيقة 15

وسجل لبورتو رودريغو مورا لاعب بورتو في الدقيقة 23 من عمر اللقاء بعد هجمة منظمة سجلت بنجاح في الشباك بعد غفلة دفاعية.

بينما استعاد وسام أبو علي المقدمة بالهدف الثاني للأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

تشكيل الاهلي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

‏خط الدفاع: محمد هاني، أشرف داري، أحمد رمضان بيكهام، أحمد نبيل كوكا.

‏خط الوسط: حمدي فتحي، محمد بن رمضان، أحمد مصطفى زيزو.

‏خط الهجوم: حسين الشحات، وسام أبو علي، محمود حسن تريزيجية.