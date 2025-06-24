الرياضة

الأهلي يصعق بورتو بثنائية وسام في الشوط الأول

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الأهلي يصعق بورتو بثنائية وسام في الشوط الأول

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت الان أحداث الشوط الأول   لمواجهة نظيره بورتو وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة مونديال العالم للأندية 2025.

واستطاع المارد الأحمر التقدم بهدفين مقابل هدف وحيد في الشوط الحالي.

وسام أبو علي افتتح أولى أهداف في المباراة وللأهلي في المونديال الحالي وذلك بعد تمريرة من حمدي فتحي في الدقيقة 15

وسجل  لبورتو رودريغو مورا لاعب بورتو في الدقيقة 23 من عمر اللقاء بعد هجمة منظمة سجلت بنجاح في الشباك بعد غفلة دفاعية.

بينما استعاد  وسام أبو علي  المقدمة بالهدف الثاني للأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

تشكيل الاهلي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

‏خط الدفاع: محمد هاني، أشرف داري، أحمد رمضان بيكهام، أحمد نبيل كوكا.

‏خط الوسط: حمدي فتحي، محمد بن رمضان،  أحمد مصطفى زيزو.

‏خط الهجوم: حسين الشحات، وسام أبو علي، محمود حسن تريزيجية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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