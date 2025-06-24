نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجموعة الأهلي.. إنتر ميامي يتفوق على بالميراس في الشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى الشوط الأول من مواجهة إنتر ميامي وبالميراس، بتقدم الفريق الأمريكي بهدف نظيف، في المباراة التي تقام على أرضية ملعب هارد روك، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، والمقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

نتيجة الشوط الأول بين إنتر ميامي وبالميراس في كأس العالم للأندية

تمكن إنتر ميامي من تسجيل هدف التقدم عن طريق المهاجم الأرجنتيني تاديو أليندي في الدقيقة 16 من زمن الشوط الأول، بعد صناعة مميزة من لويس سواريز.

وجاء تشكيل إنتر ميامي في الشوط الأول، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: أوسكار أوستاري.

▪︎خط الدفاع: مارسيلو ويجاندت - توماس أبيليس - ماكسيميليانو فالكون - نوا ألين.

▪︎خط الوسط: تاديو أليندي - سيرجيو بوسكيتس - فيديريكو ريدوندو - تيلاسكو سيجوفيا.

▪︎خط الهجوم: ليونيل ميسي - لويس سواريز.

وجاء تشكيل بالميراس في الشوط الأول، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: ويفرتون.

▪︎خط الدفاع: بيكيريز - كريكورا - جوميز - روشا.

▪︎خط الوسط: إيفانجيليستا - ريوس - رافائيل فيغا.

▪︎خط الهجوم: إي إستيفاو - فاكوندو توريس - فلاكو لوبيز.

القنوات الناقلة لمواجهة إنتر ميامي وبالميراس في كأس العالم للأندية

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات أم بي سي، وهي الناقل لمباريات كأس العالم للأندية 2025، وتحديدًا على قناة MBC ACTION، وتُذاع المباراة عبر منصة DAZN.

