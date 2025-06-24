نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من ضربة جزاء.. وسام أبو علي يضيف هدف الأهلي الثاني أمام بورتو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحرز الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي، هدف الفريق الأحمر الثاني أمام بورتو في المباراة المقامة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، صباح الثلاثاء.

هدف الأهلي الثاني أمام بورتو

وسجل وسام أبو علي هدف المباراة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع عن طريق ضربة جزاء.

وكان وسام أبو علي قد افتتح أولى أهداف في المباراة وللأهلي في المونديال الحالي وذلك بعد تمريرة من حمدي فتحي في الدقيقة 15

وسجل لبورتو رودريغو مورا لاعب بورتو في الدقيقة 23 من عمر اللقاء بعد هجمة منظمة سجلت بنجاح في الشباك بعد غفلة دفاعية.

تشكيل الاهلي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

‏خط الدفاع: محمد هاني، أشرف داري، أحمد رمضان بيكهام، أحمد نبيل كوكا.

‏خط الوسط: حمدي فتحي، محمد بن رمضان، أحمد مصطفى زيزو.

‏خط الهجوم: حسين الشحات، وسام أبو علي، محمود حسن تريزيجية.