نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تغيير مبكر لـ الأهلي أمام بورتو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجري الان أحداث الشوط الأول مباراة الأهلي لمواجهة نظيره بورتو وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة مونديال العالم للأندية 2025.

وشارك اليو ديانج للمرة الأولى في المونديال بعد عودته للأهلي بديلا عن حمدي فتحي وسط شكوك لإصابته بعد الشكوى من قدمه،

أهداف المباراة

وسجل رودريغو مورا لاعب بورتو في الدقيقة 23 من عمر اللقاء بعد هجمة منظمة سجلت بنجاح في الشباك بعد غفلة دفاعية.

وكان وسام أبو علي قد سجل هدف أول في المباراة وللأهلي في المونديال الحالي وذلك بعد تمريرة من حمدي فتحي في الدقيقة 15

ويسعى الاهلي للانتصار على بورتو وعلى الجانب الآخر تعثر إنتر ميامي الأمريكي أمام بالميراس.

تشكيل الاهلي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

‏خط الدفاع: محمد هاني، أشرف داري، أحمد رمضان بيكهام، أحمد نبيل كوكا.



‏خط الوسط: حمدي فتحي، محمد بن رمضان، أحمد مصطفى زيزو.

‏خط الهجوم: حسين الشحات، وسام أبو علي، محمود حسن تريزيجية.

