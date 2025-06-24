نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرص تأهل الهلال إلى دور الـ 16 من كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض فريق الهلال السعودي ثالث مواجهته في دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، وذلك في المباراة التي ستقام على ملعب لينكولن فاينانشال فيلد بمدينة فيلادلفيا الأمريكية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة فجر الجمعة القادم بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وسوف تنقل عبر قناة أم بي سي مصر 2، وقناة أم بي سي أكشن.

ماذا يحتاج الهلال للتأهل إلى دور الـ 16؟

يحتاج فريق الهلال السعودي للفوز على نظيره فريق باتشوكا المكسيكي، في المباراة المقبلة، كما يحتاج إلى فوز أحد الفريقين من مواجهة ريال مدريد الإسباني أمام نظيره سالزبورغ النمساوي.

ويقع فريق الهلال السعودي في المجموعة الثامنة من دور المجموعات مع الفرق التالية:

باتشوكا المكسيكي، سالزبورغ النمساوي، ريال مدريد الإسباني.

يذكر أن فريق الهلال السعودي يقع في المرتبة الثانية برصيد نقطتين، وذلك عقب التعادل في الجولة الأولى والثانية أمام ريال مدريد الإسباني ونظيره سالزبورغ النمساوي على الترتيب.