نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجموعة الأهلي.. تشكيل بالميراس الرسمي لمواجهة إنتر ميامي في كأس العالم للاندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف البرتغالي آبيل فيريرا مدرب بالميراس البرازيلي عن تشكيل الفريق استعدادًا لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، في إطار منافسات مسابقة كأس العالم للأندية 2025.

بالميراس يواجه إنتر ميامي في مونديال الاندية

ويستضيف ملعب هارد روك، المواجهة المنتظرة بين إنتر ميامي وبالميراس، ضمن فعاليات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، ببطولة كأس العالم للأندية، والمقامة حاليًا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الحكم الدولي البولندي سيمون مارتشينياك، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب هارد روك.

ويحتل بالميراس صدارة ترتيب جدول المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن صاحب مركز الوصافة فريق إنتر ميامي والذي يمتلك نفس عدد النقاط.

من المقرر، أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والخامسة بتوقيت عمان والإمارات.

وجاء تشكيل بالميراس، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: ويفرتون.

▪︎خط الدفاع: بيكيريز - كريكورا - جوميز - روشا.

▪︎خط الوسط: إيفانجيليستا - ريوس - رافائيل فيغا.

▪︎خط الهجوم: إي إستيفاو - فاكوندو توريس - فلاكو لوبيز.

القنوات الناقلة لمواجهة إنتر ميامي وبالميراس في كأس العالم للأندية

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات أم بي سي، وهي الناقل لمباريات كأس العالم للأندية 2025، وتحديدًا على قناة MBC ACTION، وتُذاع المباراة عبر منصة DAZN.