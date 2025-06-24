نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بورتو الرسمي أمام الأهلي في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الأرجنتيني مارتن انسيلمو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورتو البرتغالي عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق الأهلي بعد قليل في لقاء هام وحاسم بينهم بستاد ميت لايف نيوجيرسي ضمن منافسات الجولة 3 من كأس العالم للأندية.

تشكيل بورتو أمام الأهلي

حراسة المرمى: راموس

خط الدفاع: مورا، ماركانو، ماريو، فرانسيسكو.

خط الوسط: بيدرو، فاريلا، اوستاكيو.

خط الهجوم: جوميز، فييرا، ناماسو.

القنوات الناقلة لمباراة بورتو والأهلي

يجب اتباع الخطوات التالية، من أجل ضبط تردد قناة dazn على نايل سات لـ مشاهدة المباريات بث مباشر في كأس العالم للأندية 2025.

1- الدخول إلى قائمة الإعدادات من ريموت الرسيفر

2- اختيار إعدادات القنوات ومن ثم اختيار التثبيت اليدوي

3- اختيار القمر الصناعي نايل سات

4- إدخال البيانات (التردد- الاستقطاب- الترميز)

5- الضغط على زر البحث لتحميل قناة dazn

6- الضغط على زر حفظ.

وفيما جاء تردد قناة dazn على النايل سات كالتالي:

1- التردد: 12054

2- الاستقطاب: رأسي

3- معدل الترميز: 29900

4- معامل تصحيح الخطأ: 3/4