نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجموعة الأهلي.. ميسي يقود تشكيل إنتر ميامي لمواجهة بالميراس في مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو مدرب إنتر ميامي الأمريكي تشكيل الفريق استعدادًا لمواجهة نظيره بالميراس البرازيلي، في إطار منافسات مسابقة كأس العالم للأندية 2025.

إنتر ميامي يواجه بالميراس في كأس العالم للأندية

ويستضيف ملعب هارد روك، المواجهة المنتظرة بين إنتر ميامي وبالميراس، ضمن فعاليات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، ببطولة كأس العالم للأندية، والمقامة حاليًا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الحكم الدولي البولندي سيمون مارتشينياك، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب هارد روك.

ويحتل بالميراس صدارة ترتيب جدول المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن صاحب مركز الوصافة فريق إنتر ميامي والذي يمتلك نفس عدد النقاط.

من المقرر، أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والخامسة بتوقيت عمان والإمارات.

وجاء تشكيل إنتر ميامي، كالتالي:

▪︎ حراسة المرمى: أوسكار أوستاري.

▪︎ خط الدفاع: مارسيلو ويجاندت - توماس أبيليس - ماكسيميليانو فالكون - نوا ألين.

▪︎ خط الوسط: تاديو أليندي - سيرجيو بوسكيتس - فيديريكو ريدوندو - تيلاسكو سيجوفيا.

▪︎ خط الهجوم: ليونيل ميسي - لويس سواريز.

القنوات الناقلة لمواجهة إنتر ميامي وبالميراس في كأس العالم للأندية

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات أم بي سي، وهي الناقل لمباريات كأس العالم للأندية 2025، وتحديدًا على قناة MBC ACTION، وتُذاع المباراة عبر منصة DAZN.