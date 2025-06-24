نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي أمام بورتو بكأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي في تمام الساعة الرابعة فجر اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة فريق الأهلي أمام نظيره فريق بورتو البرتغالي، وذلك في إطار مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

وأعلن المدير الفني لفريق الأهلي خوسيه ريبيرو عن تشكيل فريقه في مباراة اليوم أمام بورتو البرتغالي، والذي جاء على النحو التالي:

‏حراسة المرمى: محمد الشناوي.

‏خط الدفاع: محمد هاني، أشرف داري، أحمد رمضان بيكهام، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: حمدي فتحي، محمد بن رمضان، أحمد مصطفى زيزو.

‏خط الهجوم: حسين الشحات، وسام أبو علي، محمود حسن تريزيجية.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة أم بي سي مصر، وقناة أم بي سي مصر 2، وذلك بصوت المعلق الرياضي مدحت شلبي والمعلق السعودي فارس عوض.

يذكر أن فريق الأهلي يحتاج إلى الفوز على نظيره بورتو البرتغالي بفارق هدفين، كذلك هزيمة فريق ميامي الأمريكي أمام بالميراس البرازيلي.