نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب المجموعة الثامنة في كأس العالم للأندية قبل الجولة الثالثة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثامنة بدور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، في تمام الساعة الرابعة فجر الجمعة القادم.

يلتقي فريق سالزبورغ النمساوي أمام نظيره ريال مدريد الإسباني، في المباراة التي ستقام على ملعب لينكولن فاينانشال فيلد بمدينة فيلادلفيا الأمريكية.

على الجانب الآخر من نفس المجموعة، يواجه فريق الهلال السعودي أمام نظيره فريق باتشوكا المكسيكي في الرابعة فجر الجمعة القادم.

ويأتي ترتيب المجموعة الثامنة من بطولة كأس العالم للأندية قبل انطلاق الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات على النحو التالي:

ريال مدريد الإسباني 4 نقاط.

ريد بول سالزبورغ النمساوي 4 نقاط.

الهلال السعودي نقطتان.

باتشوكا المكسيكي 0 نقاط.