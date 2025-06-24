نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد أمام سالزبورج في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتضن ملعب لينكولن فاينانشال فيلد بمدينة فيلادلفيا الأمريكية، وذلك في إطار مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة ريال مدريد وسالزبورج والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة فجر الجمعة المقبل، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وذلك في إطار مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثامنة.

تذاع المباراة عبر قناة أم بي سي مصر، وذلك بصوت المعلق الرياضي المصري حاتم بطيشة، كما ستنقل عبر منصة «Dazn» الأمريكية بصوت المعلق الرياضي يزيد مواقي.

وتعتبر هذه المباراة حاسمة بالنسبة لحسم التأهل من جانب فريق سالزبورغ النمساوي، حيث يحتاج إلى الفوز لكي يصعد إلى دور الـ 16 من البطولة.

يذكر أن فريق سالزبورغ النمساوي يقع في المجموعة الثامنة والأخيرة، والتي تضم كل من:

ريال مدريد الإسباني، الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي.