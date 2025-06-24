موعد مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق الساحرة المستديرة المواجهة النارية بين بايرن ميونخ الألماني وبنفيكا البرتغالي، في إطار منافسات مسابقة كأس العالم للاندية.

ويستضيف ملعب بنك أوف أمريكا، المباراة النارية بين بايرن ميونخ وبنفيكا، ضمن فعاليات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بمسابقة كأس العالم للأندية 2025، والمقامة حاليًا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويُدير اللقاء تحكيميًا، الحكم الدولي الفرنسي فرانسوا ليتكسير، في المباراة التي تقام على أرضية ملعب بنك أوف أمريكا.

ويحتل البافاري صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، بينما يأتي النسور في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

موعد مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا في كأس العالم للأندية

من المقرر، أن تنطلق المباراة يوم الثلاثاء الموافق 24 يونيو 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والحادية عشر بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة بايرن ميونخ وبنفيكا في كأس العالم للأندية

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات أم بي سي، وهي الناقل لمباريات كأس العالم للأندية 2025، وتحديدًا على قناة MBC MASR2، وتُذاع المباراة عبر منصة DAZN.