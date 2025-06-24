نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام حسن يترقب مصير مصطفى محمد مع نانت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مسؤول داخل منتخب مصر، أن الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام حسن، يترقب مصير مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي مع ناديه، بعد المعلومات التي ترددت بشأن إمكانية رحيله وتلقيه أكثر من عرض أبرزها أحد الأندية بالدوري التركي.

وأضاف المصدر في تصريحات لبرنامج ستاد المحور تقديم الإعلامي خالد الغندور: "حسام حسن يهمه مشاركة مصطفى محمد بشكل أساسي مع ناديه خلال الفترة المقبلة، لأنه يعتمد عليه بشكل كبير في هجوم منتخب مصر".

وتابع المصدر:"أزمة حسام حسن مع مصطفى محمد انتهت، والمهاجم سيتواجد بشكل رسمي في معسكر المنتخب خلال شهر سبتمبر المقبل، استعدادا لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦".