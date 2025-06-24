ياسر ريان: الأهلي مطالب بالفوز على بورتو.. وزيزو لا يستحق المشاركة بشكل أساسي

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أحمد جودة - القاهرة - قال ياسر ريان نجم الأهلي السابق، إن خطأ وسام أبو علي لاعب المارد الاحمر أمام بالميراس وارد لكنه سيقلل من فرص رحيله عن الأهلي بمبالغ مالية كبيرة.

وتابع ياسر ريان خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور:" الأهلي مطالب بالفوز على بورتو بغض النظر عن نتيجة بالميراس وإنتر ميامي".

وأكمل:" أرفض التقليل من قدرات لاعبي الأهلى بعد مستواهم أمام إنتر ميامي وبالميراس".

واستطرد:" السوشيال ميديا وراء تصريحات لاعبي الأهلي بقدرتهم على التتويح بمونديال الأندية".

وأردف:"العاصفة أنقذت الأهلي من هزيمة ثقيلة أمام بالميراس البرازيلي ".

وتابع:" زيزو لا يستحق المشاركة بشكل أساسي في مباراة بورتو".

واختتم ياسر ريان:"لاعبو الأهلي قصروا في حق أنفسهم والفوز على بورتو سيحمي "لاعيبه" من الرحيل".